11 Aprile 2020 11:45

Calabria: l’incendio si è verificato nella tarda serata di ieri a Rovito

Un ex docente di Economia aziendale all’Universita’ della Calabria, Francesco Fontana di 80 anni, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incendio all’interno della propria abitazione di Rovito (Cosenza). L’uomo, e’ rimasto vittima del rogo che si e’ sviluppato nella sua abitazione, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri.