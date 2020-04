Calabria, guarito dal Coronavirus torna a casa e viene accolto come un re: Cutro in festa per il 44enne dimesso dal Mater Domini

22 Aprile 2020 16:59

E’ in festa il paese di Cutro, torna a casa il paziente guarito dal Coronavirus: il video del suo ritorno e l’accoglienza di familiari e amici

Tra urla di gioia e clacson delle auto. Accoglienza festosa a Cutro per il paziente 44enne guarito dal Coronavirus e dimesso questa mattina dal reparto Malattie Infettive del Policlinico Mater Domini di Catanzaro. L’uomo era stato il primo paziente ad essere ricoverato nel nuovo reparto di terapia intensiva del nosocomio, installato per l’emergenza Covid-19, trasferito in condizioni molto gravi dalla rianimazione dell’ospedale Pugliese-Ciaccio. Il 44 è stato stabilizzato dai sanitari, poi quando la sua salute ha visto miglioramenti, è stato trasferito in Malattia Infettive. L’uomo oggi è del tutto guarito, i tamponi a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo. Di seguito il video del suo ritorno a casa, tra i pianti di gioia dei parenti e degli amici, un momento di felicità per l’intero paese.