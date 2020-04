Calabria, Fratelli d’Italia: “il Governo chiarisca sul documento che modifica le risorse economiche”

26 Aprile 2020 16:28

Calabria, Fratelli d’Italia: “il governo faccia chiarezza sull’esistenza di una bozza di documento denominato ‘l’Italia e la risposta al Covid-19”

“Il governo faccia chiarezza sull’esistenza di una bozza di documento denominato ‘L’Italia e la risposta al Covid-19’, elaborato ad aprile 2020 dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che proporrebbe due proposte volte a modificare la normativa vigente in materia di destinazione delle risorse economiche alle regioni del Sud Italia”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato, Edmondo Cirielli, Wanda Ferro, Carolina Varchi, Ella Bucalo, Salvatore Deidda, Ylenja Lucarelli, Salvatore Caiata e Davide Galantino annunciando una interrogazione. “Vogliamo sapere – proseguono i deputati di FDI – quali siano le eventuali modifiche alle percentuali di riparto delle risorse del ‘Fondo sviluppo e coesione’ che si vorrebbero modificare (Ciclo di Programmazione 2014-2020 ), e che attualmente prevedono l’80% destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 20% destinato alle regioni del Centro-Nord. Inoltre, chiediamo se realmente il governo intenda sospendere la cosiddetta regola del 34% nella assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale, che attualmente prevede in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni del sud disponendo che le Amministrazioni centrali dello Stato si debbano conformare all’obiettivo di destinare agli interventi in queste regioni un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento”. “Infine – concludono gli esponenti di FDI – chiediamo di sapere quali iniziative intenda adottare l’esecutivo al fine di assicurare comunque un congruo ed adeguato riparto di risorse in favore delle regioni del Sud affinche’ si possa garantire sempre il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese nonche’ lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese cosi’ come disposto dall’articolo 119 della Costituzione della Repubblica italiana”.