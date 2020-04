Calabria, ecco cosa prevede l’ordinanza di Jole Santelli per bar e ristoranti che hanno tavoli all’aperto: 11 punti obbligatori

30 Aprile 2020 10:03

Coronavirus, l’ordinanza della Regione Calabria firmata da Jole Santelli per la fase 2: ecco le misure a cui i ristoratori e gli esercenti dovranno attenersi se vorranno riaprire

Non è un “liberi tutti”. E non è neanche un’incoscienza. L’ordinanza della Regione Calabria, firmata ieri sera da Jole Santelli, consente una serie di riaperture in piena cautela e nel rispetto delle norme anti-contagio. Semplicemente anticipa, in una Regione che ha già azzerato i casi di Coronavirus da due settimane, ciò che si farà in tutt’Italia e che in alcuni grandi Paesi del mondo (Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi) si è sempre continuato a fare. L’ordinanza, infatti, prevede 10 misure obbligatorie per le attività di asporto e 11 per quelle che faranno somministrazione alimenti all’aperto. Chi è attrezzato, può partire già da oggi. Chi vuole farlo, in modo libero, si può attrezzare da oggi e aprire appena è pronto. In ogni caso è bene specificare che nessuno è costretto a riaprire ne’ ad andare: chi vuole continuare a tenere l’attività chiusa dal punto di vista degli imprenditori, oppure coloro che – come possibili clienti – preferiscono continuare ad impastare la pizza a casa, saranno ovviamente liberissimo di farlo. L’unico vincolo è stato quello del lockdown, ma nessuno ha mai imposto a qualcuno di uscire di casa o di aprire un locale. Semplicemente si consente la possibilità di farlo a chi vuole, vista la situazione del contagio assolutamente positiva.

Di seguito i punti previsti dall’ordinanza.

Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:

rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti utilizzo di contenitori protetti e separati obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario) divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front utilizzo mascherine per clienti e operatori

Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all’aperto, adottando le seguenti misure minime: