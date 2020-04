In Calabria il Coronavirus non ferma la messa. Il sindaco alza la voce: “adottato ogni provvedimento”

6 Aprile 2020 16:24

Coronavirus, in Calabria celebrata la messa di Domenica delle Palme nonostante il divieto: il sindaco di Filadelfia annuncia i provvedimenti

Alla faccia del Coronavirus e del decreto ministeriale. Una messa in piena regola è stata celebrata ieri a Filadelfia, paesino in provincia di Vibo Valentia, come se l’emergenza sanitaria non esistesse. Un evento in totale contrasto con i provvedimenti anti-contagio e con le raccomandazioni dello stesso vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Luigi Renzo. Niente porte chiuse ai fedeli per la celebrazione della domenica delle Palme, normale fila per prendere l’ostia al momento dell’eucarestia. I parrocchiani sono regolarmente entrati per assistere alla messa, mentre alla stessa ora in Vaticano il Papa celebrava il rito in una piazza San Pietro deserta. L’evento religioso sacerdote don Giovanni Primerano è stato inoltre trasmesso in streaming sui social network e ripreso con i telefonini. Tutto senza nessun timore.

Dura la reazione del sindaco, Maurizio De Nisi: “in merito alla situazione emersa nella Chiesa di Santa Barbara – ha dichiarato all’AGI – devo sottolineare che non appena apprese le notizie e visionati i video, la polizia municipale ha adottato tutti i provvedimenti previsti dai decreti ministeriali per il contenimento del Covid-19. Ogni altro provvedimento sarà valutato ed adottato dalle autorità in conseguenza. Ribadisco il grande sforzo che il Comune di Filadelfia, gli amministratori, le forze dell’ordine, i dipendenti in prima linea, i volontari e i cittadini stanno profondendo per arginare i pericoli di questa pandemia e invitiamo tutti a mantenere i giusti atteggiamenti per combattere contro ogni forma di comportamento che metta a rischio la salute delle persone”.

Casi simili si erano verificati in altre province calabresi nei giorni scorsi: nel catanzarese e nel crotonese i Carabinieri sono dovuti intervenire per allontanare i fedeli disperdendo gli assembramenti che, anche per finalità religiose, sono assolutamente vietati dai decreti governativi.

