Calabria: Alteredu aderisce all’iniziativa solidarietà digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione

16 Aprile 2020 18:24

Alteredu, la start up calabrese ad alto impatto sociale con la sua piattaforma di formazione online certificata, aderisce all’iniziativa solidarietà digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione

Alteredu è una start up innovativa ad alto impatto sociale dedicata all’erogazione di corsi e-learning certificati MIUR. Nasce in Calabria, una regione dove il digital divide è ancora molto presente più che in altre zone d’Italia ed è stata pioniera nella Regione ad adottare la modalità di lavoro da remoto. È stata per questo anche inserita tra i Pleadge della Digital Skills and Job Coalition della Commissione Europea con l’impegno di certificare 1000 Neet.

Partendo dall’esigenza di alfabetizzazione digitale di un territorio “vergine” – la Calabria è ultima in Europa come competenze digitali e purtroppo in cima alle classifiche europee per l’elevato numero di giovani NEET (Not in education, employment or training) – Alteredu avvia il suo progetto educativo, rivolto in particolar modo ai giovani, per fornire competenze e certificazioni fondamentali per definire una presenza competitiva nel mercato del lavoro.

Parte di una grande iniziativa solidale

“Dare una spinta” per colmare il divario digitale, così si può definire la filosofia che anima le attività di Alteredu che, sin dal 23 marzo ha aderito all’iniziativa Solidarietà Digitale promossa dal governo, arrivando a erogare, ad oggi, più di 1000 corsi online. L’offerta formativa gratuita, disponibile su Solidarietà Digitale Corsi – Emergenza Virus Covid-19, è dedicata ai temi dell’adeguamento alle normative della privacy, alla sicurezza sul lavoro e all’HACCP, con un’ampia scelta tra oltre 50 corsi gratuiti all’interno di queste tre tematiche con corsi di formazione di breve durata, 4 ore, fino ad attività didattiche di oltre 20 ore.

Come funziona?

Gli utenti possono sfogliare il catalogo online e scegliere tra le proposte dell’offerta formativa gratuita disponibile. Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine, viene attivato il corso, al termine del quale l’utente può decidere liberamente se ottenere il certificato, sostenendo l’esame finale, per il quale Alteredu richiede solo il pagamento delle spese per il rilascio (32,94 euro).

Per chi è utile?

Alteredu è diventato in poco tempo un vero Polo formativo in e-learning proponendo corsi di lingue online, professionali, per docenti e IT cui partecipano professionisti di diversa estrazione, dai crediti ECM alle abilitazioni per la sicurezza e la privacy sul lavoro.

Gli ultimi traguardi

Con l’esplosione del digitale e l’accelerazione nella trasformazione digitale, Alteredu ha già raggiunto in questo primo trimestre il fatturato dell’intero anno passato con un +300% all’equiparazione trimestre 2020/ trimestre 2019. Marzo 2020, che ha ridefinito scenari economici e sociali in tutto il mondo, è stato per la startup il mese migliore dalla nascita con 1000 ordini e 700 contatti ricevuti in 2 settimane (23 Marzo – 4 Aprile).

“Le sfide sono opportunità che nascono dalla situazione contingente” – ha commentato Antonio Pullia, customer success manager di Alteredu – “La tecnologia ci ha aiutato, ora vogliamo offrire ai giovani l’occasione di crearsi un futuro, ottenendo quelle specializzazioni che il mercato richiede in linea con l’entrata in vigore del GDPR, ma anche in ambito informatico per la protezione dei dati o la formazione nella sicurezza sul lavoro e nell’industria alimentare che ha registrato un’impennata nell’ultimo mese”.

“Grazie per quello che avete messo a disposizione per le categorie dei lavoratori che hanno bisogno di aggiornarsi. – Scrive un utente della piattaforma – Oggi più che mai è indispensabile farsi trovare pronti, aggiornati e formati per affrontare un mercato che sarà ancora più difficile e per ripartire tutti insieme. Con il tempo che abbiamo a disposizione questa è l’occasione giusta per formarsi. Purtroppo, la formazione ha un suo prezzo che ritengo comunque giusto, ma in un momento come questo, specialmente per un libero professionista, i guadagni futuri sono un po’ incerti. Con la vostra offerta avete permesso e permettete a tecnici, liberi professionisti e dipendenti di formarsi ed aggiornarsi a costo quasi zero, fornendo quindi nuovi spunti e nuove opportunità lavorative. Le imprese come voi aiutano veramente l’Italia a ripartire. Grazie ancora e speriamo bene per il futuro”.

Il tema dell’educazione è trasversale. Ne stanno beneficiando tanti professionisti e soprattutto il personale ATA. Il progetto consente a tutti, giovani e professionisti, di ampliare le proprie competenze, arricchire il proprio curriculum o ottenere punti per concorsi pubblici. In questo periodo sospeso, avere una piattaforma digitale performante che offre una vasta scelta di corsi on demand da fruire online, rappresenta una risorsa preziosa che infonde fiducia in un futuro possibile. Non solo in Calabria.