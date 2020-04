Messina Family Card: cos’è, come funziona e chi può richiedere il buono spesa

14 Aprile 2020 14:07

Messina Family Card, tutte le info utili per richiedere il buono spesa

È boom di richieste per Messina Family Card, il buono spesa erogato dal Comune per aiutare le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus. Oggi sul sito dell’Agenzia per il Risanamento di Messina è stata pubblicata una lista di FAQ, che riproponiamo di seguito, per chiarire i dubbi e le domande più frequenti ricevute in queste ore da parte delle famiglie in merito alla compilazione della domanda ed alla ricezione dei Buoni Spesa:

Cos’è la family card?

La family card è un buono spesa da destinare ai cittadini che siano in gravi condizioni di necessità e bisogno a seguito dell’emergenza COVID-19 che consente di acquistare esclusivamente generi alimentari e beni di prima necessità (escluso bevande alcoliche e cosmetici) presso le attività commerciali aderenti che rientrano nell’ambito della Circoscrizione di residenza.

Chi può accedere al beneficio e ottenere il buono spesa?

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Messina, privi delle risorse economiche necessarie all’acquisto dei beni di prima necessità e che versano nella condizione di bisogno economico a causa dell’emergenza Coronavirus in cui nessun componente del nucleo familiare sia:

• percettore alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

• non essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

• se è destinatario delle forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, solo se l’importo del reddito è inferiore alla misura spettante in base al nucleo familiare (in questo caso avrà diritto alla differenza).

Quante domande si possono/debbono fare per nucleo familiare?

Ogni nucleo può presentare una sola domanda.

A quanto ammonta il buono spesa?

I buoni spesa erogabili al richiedente sarà stabilito tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della situazione dello stesso, da un minimo di € 300,00 per nucleo familiare composto da 1 sola persona, € 400,00 per nucleo familiare composto da 2 persone, € 600,00 per nucleo familiare composto da 3 persone; € 700,00 per nucleo familiare composto da 4 persone fino ad un massimo di € 800,00 per nucleo familiare composto da 5 persone o più.

Quando mi verrà dato il buono spesa?

L’erogazione dei buoni avverrà, per le ipotesi A) e B) immediatamente. Per l’ipotesi C), invece, dopo l’effettuazione delle necessarie verifiche ed alla conclusione delle singole istruttorie.

Dove posso utilizzare il buono spesa?

Il buono potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali convenzionati che saranno indicati sul sito del Comune di Messina.

Come si richiede la family card?

La domanda per richiedere il beneficio deve essere redatta esclusivamente online all’indirizzo predisposto dal Comune di Messina: www.familycard.comune.messina.it Si dovrà compilare, altresì, l’autocertificazione con la quale si attesterà il possesso dei requisiti richiesti per ottenere il beneficio. Chi non avesse la possibilità di collegarsi al sito e registrarsi autonomamente online potrà recarsi nella sede della propria Circoscrizione.

Quali documenti devo allegare alla domanda?

E’ necessario allegare il documento di identità in corso di validità, a pena di inammissibilità.

Cosa devo fare dopo aver presentato la domanda?

Dopo la registrazione sulla piattaforma del Comune riceverai subito o al massimo entro 3 ore -se non è necessario procedere all’istruttoria- un codice e potrai scaricare l’app dal sito del Comune di Messina.it e il buono spesa sarà immediatamente disponibile sullo smartphone.

Cosa devo fare se ho presentato la domanda ma voglio modificarla o annullarla? Per modificare o annullare una domanda già presentata bisogna inviare una mail a: assistenza.familycard@comune.messina.it dalla stessa mail che si è utilizzata per la registrazione. Oppure telefonare al numero:090 2144611

Controlli

Il Comune di Messina, in accordo con l’INPS, effettuerà le verifiche sui dati e svolgerà i controlli sulla veridicità delle auto-dichiarazioni rilasciate. L’inserimento dei dati è una autocertificazione e quindi il cittadino che presenta la domanda è consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi delle norme di legge in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici.

Se ho presentato all’Inps richiesta di una qualunque indennità, ai sensi del D.L. n.18/2020, e sono ancora in attesa di sapere se verrà accolta e comunque non ho percepito le somme posso usufruire della family card?

Si potrà presentare la domanda, ma con l’obbligo comunicare immediatamente eventuali variazioni delle condizioni di bisogno, dichiarate in fase di accesso al beneficio, ove si fosse percepito un nuovo reddito, ai fini della revoca e/o il recupero delle somme eventualmente percepite.