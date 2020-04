Buoni spesa a Milazzo, ecco come essere inseriti nella lista degli esercizi commerciali convenzionati

14 Aprile 2020 16:50

Buoni spesa a Milazzo: cosa fare per essere inseriti nella lista degli esercizi commerciali convenzionati col Comune

Gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale di Milazzo possono presentare richiesta al Comune per aderire all’iniziativa “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità erogati dal Comune di Milazzo ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 .

Sarà sufficiente inviare il modello allegato alla pagina web del Comune unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, alla casella di posta elettronica protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it