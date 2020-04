Buoni spesa Messina Family Card: da martedì attive due linee telefoniche

10 Aprile 2020 19:29

Ecco i numeri di telefono per richiedere informazioni sulla Messina Family Card

Il presidente di A.Ris.Me Marcello Scurria ha reso noto che da martedì 14 saranno attive due linee telefoniche al fine di dare a tutte le famiglie che vivono nelle aree degradate della Città, ed a quelle che hanno già ottenuto un alloggio in locazione, le informazioni e i dettagli su requisiti, criteri di concessione, entità dei buoni, modalità di erogazione e di utilizzo dei buoni spesa, previsti dal Comune di Messina. Pertanto, per ogni chiarimento è possibile contattare i recapiti telefonici, 377 0811068, per le famiglie che vivono nelle aree degradate e il 3791975208 per le famiglie che vivono nei condomini di A.Ris.Me. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30. Le richieste possono essere inoltrate anche tramite WhatsApp.