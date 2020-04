Barcellona Pozzo di Gotto: ultimi giorni per presentare domanda per il buono spesa

16 Aprile 2020 12:08

Dal 19 aprile 2020 l’Amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto sospende la presentazione delle domande per l’accesso ai “buoni spesa”

Tenuto conto del complessivo numero delle domande pervenute e alla luce delle risorse disponibili per l’erogazione di tale beneficio, nonché al fine di consentire agli uffici di completare nei termini più rapidi la valutazione delle istanze di accesso ancora pendenti e di programmare adeguatamente eventuali ulteriori iniziative, a far data dal 19 aprile 2020 l’Amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto sospende la presentazione delle domande per l’accesso ai “buoni spesa” previsti dall’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.

Saranno pertanto valutate soltanto le domande che perverranno all’indirizzo mail dedicato emergenzacoronavirus@comune.barcellonapozzodigotto.me.it entro le ore 24:00 del giorno 18 aprile 2020.

La sospensione non interessa le correlate attività di assistenza in corso. Per altre erogazioni in favore delle famiglie in condizioni di difficoltà a seguito dell’emergenza da COVID-19 seguiranno ulteriori avvisi.