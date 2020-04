Buoni spesa a Milazzo, ecco come fare domanda

3 Aprile 2020 14:05

Sostegno alimentare: le richieste vanno presentate entro lunedì a mezzogiorno al Comune di Milazzo

Attivato dal Comune di Milazzo il sostegno alimentare per le persone in difficoltà con le risorse (220 mila euro) messe a disposizione dalla Protezione Civile. E’ stato dato incarico di predisporre dei buoni per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità presso esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, limitando così, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della pandemia, gli spostamenti degli stessi beneficiari.

Il sindaco con due determine ha approvato i bandi per l’individuazione sia dei cittadini beneficiari del buono spese, sia degli esercenti commerciali che dovranno riceverlo per poi procedere all’incasso previa presentazione agli uffici comunali. Contestualmente si è definita anche la modulistica che i soggetti interessati, ciascuno per la propria competenza, dovranno presentare al Comune di Milazzo.

L’istanza va trasmessa entro lunedì a mezzogiorno al Comune inviando una mail al seguente indirizzo: buonospesa@comune.milazzo.me.it.

L’Ufficio dei Servizi Sociali dovrà individuare i beneficiari assegnando priorità a chi non è già destinatario di un altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali Particolare attenzione sarà quindi riconosciuta alla condizione di disoccupazione causata della crisi Covid-19, ai dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori autonomi in crisi.

Sempre entro lunedì dovranno pervenire le richieste degli esercizi commerciali che vorranno essere inseriti negli elenchi del Comune per la fornitura della spesa alimentare.

L’Amministrazione ha anche attivato un conto corrente “Covid-19 Milazzo Solidale gestito direttamente dal Comune. Chi lo vorrà potrà effettuare una donazione attraverso un bonifico al seguente IBAN: Covid 19 – Milazzo Solidale Coord.IBAN: IT53-G-05034-82290-000000003338

“La solidarietà in questo momento sta tenendo unito il paese – afferma il sindaco Formica – e ritengo che da questa drammatica situazione si possa uscire ancora più fortificati. Mi accorgo che tanti concittadini si sono messi a disposizione per dare il loro contributo nei confronti di coloro che hanno bisogno. Ad esempio grazie al duro lavoro della Lute (Libera università della terza età) e dei volontari è iniziata la consegna delle mascherine alle persone più fragili e quindi più esposte al rischio. Chiediamo a tutti di avere pazienza, ogni telefonata sarà ascoltata. Un ringraziamento al gruppo locale della protezione civile che tra le altre cose hanno consegnato ai bambini delle famiglie con difficoltà economiche i tablet, indispensabili per seguire le lezioni. E poi un ringraziamento più grande va ai cittadini che, con fatica, continuano a rimanere a casa e a rispettare le regole. Se oggi il Coronavirus continua a restare lontano da Milazzo è soprattutto merito loro”.

Valuta questo articolo