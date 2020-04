Buona Pasqua, il Venerdì Santo al tempo del Coronavirus. Le IMMAGINI da condividere su Facebook e WhatsApp

9 Aprile 2020 14:36

Buona Pasqua: ecco una selezione di immagini da condividere su Facebook e WhatsApp da condividere per il Venerdì Santo al tempo del Coronavirus

Venerdì Santo- Domani è la giornata più importante della Settimana Santa. Per i cattolici praticanti è un giorno di preghiera e penitenza per commemorare la Passione, la Crocifissione e la Morte di Gesù Cristo ai tempi del Coronavirus. Inoltre, domani i credenti sono chiamati all’astinenza dalla carne o ad osservare il digiuno ecclesiastico, consumando un solo pasto durante tutto il corso della giornata.

