Buona Domenica delle Palme al tempo del Coronavirus: IMMAGINI, VIDEO, FRASI, CITAZIONI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Ecco una selezione di immagini, video, frasi, citazioni, proverbi da condividere su Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di “Buona Domenica delle Palme” al tempo del Coronavirus

Sarà una Domenica delle Palme insolita quest’anno a causa delle restrizioni per il Coronavirus. Difatti, le celebrazioni religiose verranno fatte senza fedeli e alcune saranno annullate. In questa data si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e con questa festività ha inizio la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo che ha come fulcro la Morte e la Resurrezione. L’episodio rimanda alla celebrazione della festività ebraica di Sukkot, la “festa delle Capanne”, in occasione della quale i fedeli arrivavano in in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al tempio. Ciascuno portava in mano e sventolava il lulav, un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi, la palma, il mirto e il salice. La festa non cade sempre nello stesso giorno perché è legata direttamente alla Pasqua, la cui data cambia ogni anno (viene fissata in base alla prima luna piena successiva all’equinozio di primavera).

Buona Domenica delle Palme- Per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi, citazioni, proverbi e video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.

Ecco le FRASI, CITAZIONI, PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!

Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme!

Che la Pace del Signore infonda gioia e amore nella tua casa: felice Domenica delle Palme e una Santa Pasqua a tutta la tua famiglia!

La pace e la concordia regnerà, quando ognuno di noi troverà la pace in se stesso! Buone Palme!

Tanti auguri per la Domenica delle Palme da parte mia e della mia famiglia, con l’augurio che questo ramoscello di ulivo porti la pace e la serenità nella tua casa.

Suonano le campane e le colombe bianche volano in cielo: Buone Palme a te e alla tua famiglia!

Che questo giorno di festa ci aiuti a trovare la pace dentro di noi, per costruire pace intorno a noi! Ti auguro una buona Domenica delle Palme!

Colgo l’occasione per augurare a te e alla tua famiglia una buona domenica delle Palme con l’augurio che Gesù possa sempre proteggervi!

Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e ai tuoi cari! Buona Domenica delle Palme!

Oggi è una giornata di festa e ti auguro di trascorrerla con la gioia nel cuore! Buona Domenica delle Palme!

Una serena e felice Domenica delle Palme a te e a tutti i tuoi cari: un abbraccio forte!

Il ramoscello di ulivo è il simbolo della pace: ecco un ramoscello virtuale anche per te, perché ci sia sempre pace e gioia nel tuo cuore! Buona Domenica delle Palme!

La domenica dell’olivo tutti gli uccelli hanno il nido, e la merla furbarella l’ha per aria e l’ha per terra, ma il colombo sciagurato non l’ha ancora cominciato

L’olivo benedetto, vuol trovar pulito e netto

La domenica dell’olivo, ogni uccello fa il suo nido

La palma benedetta, buone novelle aspetta

Palma molle, Pasqua asciutta; Palma asciutta, Pasqua moll e

Quando si bagnano le palme, si bagnano anche l’ova

Se non piove il dì delle Palme, pioverà il dì di Pasqua

“Osanna al figlio di Davide! La Chiesa ripete oggi in tutta la terra queste parole con le quali la moltitudine, riunita a Gerusalemme per le feste pasquali, acclamò Gesù di Nazaret. La Chiesa chiama questo giorno Domenica delle Palme, in ricordo delle palme che gettarono gli abitanti di Gerusalemme e i pellegrini, al passaggio di Gesù, salutato con grande entusiasmo dalla folla” (Giovanni Paolo II)

“La Domenica delle Palme è il grande portale che ci introduce nella Settimana Santa, la settimana nella quale il Signore Gesù si avvia verso il culmine della sua vicenda terrena” (Benedetto XVI)

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore» (cfr Lc 19,38), gridava festante la folla di Gerusalemme accogliendo Gesù. Abbiamo fatto nostro quell’entusiasmo: agitando le palme e i rami di ulivo abbiamo espresso la lode e la gioia, il desiderio di ricevere Gesù che viene a noi. Sì, come è entrato a Gerusalemme, Egli desidera entrare nelle nostre città e nelle nostre vite. Come fece nel Vangelo, cavalcando un asino, viene a noi umilmente, ma viene “nel nome del Signore”: con la potenza del suo amore divino perdona i nostri peccati e ci riconcilia col Padre e con noi stessi” (Papa Francesco).

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:











