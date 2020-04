Buona Pasqua 2020, il Giovedì Santo ai tempi del Coronavirus: le IMMAGINI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

8 Aprile 2020 15:00

Buona Pasqua 2020, il Giovedì Santo ai tempi del Coronavirus: il significato della Lavanda dei piedi e dell’Altare della Reposizione. Le immagini per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Buon Giovedì Santo- Entra nel vivo la Settimana Santa con i suoi riti che sfoceranno con la Resurrezione di Gesù Cristo. Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, tutte le celebrazioni religiose verranno fatte senza fedeli o alcune annullate.

Buon Giovedì Santo: la Lavanda dei Piedi

Un rituale caratteristico del Giovedì Santo è la lavanda dei piedi: il rimando è all’ Ultima Cena di Gesù, nel corso della quale Egli, alzatosi da tavola, si tolse le vesti, si cinse la vita con un asciugamano e, con un catino pieno d’acqua, lavò i piedi agli Apostoli.

Pasqua 2020, Buona Giovedì Santo- Per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.