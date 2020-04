Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 454 morti e 1.822 guariti

20 Aprile 2020 18:19

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 20 aprile

“Le persone attualmente positive sono 181.228 , oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 2.256 persone, di questi 2.537 sono in terapia intensiva che diminuisce di 62 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 24.906 diminuiscono di 127 pazienti, 80.758 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 75% del totale. Registriamo 454 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 48.877 di cui 1.822 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati in Italia sono a oggi 1.398.024, con un incremento di 41.483 rispetto a ieri“. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “terapie intensive dato più basso da un mese”

“Per la prima volta un dato ulteriormente positivo, diminuisce il numero delle persone attualmente positive“, in calo di 20 unita’. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa a Roma. “Sono 2.537 le terapie intensive, 62 in meno, il numero piu’ basso da un mese a questa parte – ha aggiunto -. Quanto ai guariti, arrivati a 48.877, quasi il 90 per cento si sono registrati nell’ultimo mese da scorso 20 marzo“.

Coronavirus: si ferma crescita contagi, oggi -20 gli attualmente positivi”

Per la prima volta si ferma la crescita dei nuovi casi positivi al coronavirus nelle 24 ore con una diminuzione del totale delle persone attualmente contagiate di 20 unita’ a quota 108.237 rispetto ai 108.257 di ieri. I dati sono stati comunicati dal Capo della Protezione civile Angelo Borrelli. I ricoverati con sintomi scendono di 127 unita’ (24.906) e quelli in terapia intensiva di 62 (2.573). Sono 1.822 i pazienti guariti mentre i decessi sono stati 454.

Coronavirus, Borrelli: “bando per 1.500 operatori sociosanitari”

E’ on line e scadra’ mercoledi’ il bando per reclutare 1.500 operatori socio sanitari destinati a Rsa, residenze per disabili e anziani e istituti penitenziari. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa sottolineando che e’ on line anche il bando per reclutare un nuovo contingente di medici per integrare la task force che gia’ opera nelle regioni piu’ colpite e che scadra’ giovedi’.