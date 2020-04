Blitz in diretta Facebook con il sindaco di Messina, De Luca passa al setaccio i supermercati della città [FOTO]

2 Aprile 2020 17:33

Blitz del sindaco di Messina in diretta video: ecco il bilancio dei controlli

I blitz di Cateno De Luca diventano uno spettacolo per i tanti cittadini che stanno vivendo sigillati in casa questo periodo di quarantena. Stamattina in diretta Facebook il sindaco De Luca, dalle ore 11:00 fino 13:30, ha passato al setaccio con la polizia municipale 10 supermercati e due botteghe della zona centro sud di Messina.

Ecco il bilancio dei blitz: “In quattro supermercati- racconta il sindaco– abbiamo irrogato una sanzione di 500 euro ed abbiamo dovuto sospendere momentaneamente l’attività perché non è stato rispettato l’obbligo della sanificazione di tutti i locali da effettuare al massimo ogni due giorni per come prevede l’ordinanza sindacale.

Per questa volta la sospensione sarà fino a quando non saranno effettuate le attività di sanificazione mentre la prossima volta la sospensione sarà per una settimana con sanzioni pecuniarie più pesanti per la cosiddetta recidiva. Ringrazio chi ha invece applicato altri accorgimenti aggiuntovi non richiesti che garantiscono maggiormente la salute degli utenti e di coloro che lavorano nei supermercati”.

“Nei prossimi giorni faremo assieme altri blitz e vi porterò tutti con me!”- dice De Luca.

