Bianchi fa chiarezza: “mai esultato contro la Reggina. Rifiuto in estate? Ecco la verità”

23 Aprile 2020 22:16

L’esultanza in quel famoso match tra Torino e Reggina, il rifiuto durante una sessione di calciomercato: il chiarimento di Rolando Bianchi

Una grande coppia di attacco che ha fatto la differenza in Serie A, portando la Reggina ad una salvezza incredibile. Insieme a Nicola Amoruso, a suon di gol Rolando Bianchi ha trascinato Reggio Calabria ad un traguardo che visti i 15 punti di penalizzazione sembrava impossibile da raggiungere. Ai microfoni della Tv ufficiale amaranto il racconto della sua esperienza in riva allo Stretto e in generale della sua carriera da calciatore: “ricordo gli anni alla Reggina con grande emozione. Il calcio è una bellissima parentesi della vita. Ha un inizio e ha una fine, come tutte le cose. Ho vissuto l’esperienza intensamente, forse potevo fare di più nel corso della mia carriera. Sono comunque soddisfatto perché ho sempre dato il massimo, cercando di essere il più professionale possibile”.

Rolando Bianchi poi trova il modo di chiarire due aspetti: “qualcuno mi accusa di aver esultato per zittire i tifosi della Reggina dopo una rete segnata quando vestivo la maglia del Torino. Vi dico che era un momento complicato quello per i granata, avevo delle sensazioni particolari, quello era un gol importante. Ho sempre esultato ad una marcatura contro qualsiasi squadra, anche di fronte ad una in cui avevo giocato in passato. Sono un professionista e non esultare la considero una mancanza di rispetto sia per i propri tifosi che per quelli avversari. L’altro aspetto sui cui voglio fare chiarezza è quello che mi accusa di aver rifiutato due estati fa la Reggina. Ho avuto un colloquio qui a Bergamo con Taibi, ci siamo ritrovati in un bar. Ho espresso le mie perplessità. Non c’erano le condizioni per tornare a Reggio, e non mi riferisco all’aspetto economico, ero dubbioso sulla squadra. Non era per me abbastanza competitiva, c’era il rischio di bruciare il ricordo che si aveva a me di Reggio. Ho dato ascolto alla mente e non al cuore, che mi diceva di tornare”.