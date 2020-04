18 Aprile 2020 17:16

Berlusconi riunisce i vertici di Forza Italia in videoconferenza: “grazie alla tecnologia è possibile rimanere in piena attività anche senza spostarsi”. Alla riunione c’è anche Jole Santelli

“Grazie alla tecnologia è possibile rimanere in piena attività anche senza spostarsi”, è quanto scrive su facebook, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Ieri ho partecipato ad una riunione in remoto del Parlamento Europeo, ora in videoconferenza con Forza Italia“, conclude Berlusconi. Alla video chat era presente anche il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.