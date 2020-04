28 Aprile 2020 21:52

Davide Battistella, socio UNVS della sezione di La Spezia presieduta da Piero Lorenzelli, nonché presidente della Federazione di Arrampicata Sportiva specialità che debutterà alle prossime Olimpiadi, è impegnato in prima persona nella lotta contro il Covid 19 in veste di medico delle emergenze nella provincia ligure. Un ruolo coraggioso data la situazione; mentre in merito al rinvio delle Olimpiadi Battistella, pur rammaricato ha comunque pienamente giustificato la necessità della scelta.