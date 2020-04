Barcellona Pozzo di Gotto: operative le nuove linee telefoniche di sostegno alle famiglie

6 Aprile 2020 14:35

Come preannunciato già ieri, da stamattina a Barcellona Pozzo di Gotto sono attive le nuove linee telefoniche messe a disposizione dei cittadini per richiedere interventi di pronta assistenza sociale destinati ad alleviare le difficoltà economiche causate dalla diffusione epidemiologica da coronavirus.

Al numero 366 9334306, già operativo da alcuni giorni e che continua a funzionare regolarmente, da oggi si aggiungono i numeri che seguono:

1) 366 9334202

2) 366 9334213

3) 366 9334244

Le linee sono già operative.

Il servizio è dedicato a fornire assistenza materiale (es., derrate alimentari) alle famiglie in stato di bisogno e a fornire informazioni circa le modalità di accesso alle provvidenze economiche erogate in correlazione alla situazione emergenziale; è attivo nelle fasce orarie 9-12 e 15-18,30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Non verranno più ricevute, invece, comunicazioni mediante WhatsApp, poichè nei giorni scorsi la reiterazione delle richieste da parte di alcuni utenti ha sovraccaricato il sistema e rallentato l’attività dell’ufficio.

A tal proposito, anzi, si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, secondo cui i benefici economici sono destinati esclusivamente ai bisogni alimentari e di primissima necessità e spettano soltanto alle famiglie in stato di bisogno sprovviste di reddito e di risorse finanziarie proprie e che non siano destinatarie di altre forme di sostegno pubblico: richieste d’intervento avanzate da chi ha un’autonoma capacità, anche modesta, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento (es. da pensione, da reddito di cittadinanza, etc.), si risolvono soltanto in difficoltà per gli operatori, in rallentamenti delle attività d’ufficio e, in definitiva, in danno per i concittadini in reale stato di bisogno.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini ad astenersi dall’avanzare richieste se già titolari di altre forme di sostegno sufficienti ad assicurare i bisogni alimentari.

Per l’invio delle istanze di accesso ai buoni spesa, per cui non è previsto un termine di scadenza, resta attiva la mail emergenzacoronavirus@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it .

