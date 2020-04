Messina: arriva il bando per il rimborso delle bollette di luce e gas

28 Aprile 2020 20:35

Al via il nuovo bando per il rimborso delle bollette di luce e gas. Domani sarà pubblicato l’avviso, ma la piattaforma familycard.comune.messina.it sarà attiva da giorno 30 aprile alle 10 e chiuderà il 7 maggio. Per la compilazione della istanze saranno attive anche le Circoscrizioni, così come avvenuto per il bonus spesa Messina Family Card. Per ottenere il rimborso delle utenze sarà necessario attestare con documentazione l’avvenuto pagamento della fattura.

La misura è rivolta a chi non riceve reddito e non riceve forme di sussidio pubblico, ammessi anche coloro che percepisco alcune forme di sostentamento pubblico e i titolari di reddito da lavoro dipendente. Saranno rimborsate le bollette di marzo, aprile, maggio e giugno. Le bollette devono essere intestate a un componente del nucleo familiare. Il rimborso avverrà mediante codice iban o, nel caso in cui non si è intestatari di un conto corrente, mediante assegno circolare. Verrà redatta una graduatoria, i rimborsi partiranno dal 7 maggio e verrà data priorità a coloro che non ricevono alcun sussidio pubblico. Il Comune ha stanziato quasi 5 milioni di euro. Il rimborso delle bollette è una misura rivolta alle famiglie, non alle imprese.