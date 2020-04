Bandecchi: “Questione stipendi? La Reggina premia chi gli ha fatto vincere il campionato, lo trovo giusto”

6 Aprile 2020 14:54

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha commentato la decisione del presidente Luca Gallo in merito al pagamento dello stipendio a calciatori e staff

Nessun taglio allo stipendio dei calciatori e dello staff societario. E’ questa le decisione ufficiale della Reggina, con il presidente Luca Gallo che agisce in anticipo alle decisioni della Lega e sceglie di dare un segnale al sistema calcio italiano in generale. Sull’argomento si è espresso anche il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, che analizza: “penso che la Reggina voglia premiare chi gli ha fatto vincere il campionato e lo trovo giusto. Non vedo altro motivo, anche perché se un lavoratore normale non lavora non viene pagato o riceve di meno”.

