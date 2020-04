Azienda ospedaliera unica di Catanzaro, Mancuso: “pagina storica per la sanità regionale”

28 Aprile 2020 15:29

Mancuso: “soddisfatto per avere contribuito a scrivere in Consiglio regionale una pagina storica per la sanità regionale, approvando la legge che integra l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio con il Policlinico Mater Domini”

“Soddisfatto per avere contribuito a scrivere in Consiglio regionale una pagina storica per la sanità regionale, approvando la legge che integra l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio con il Policlinico Mater Domini”. E’ il commento del consigliere regionale della Lega Filippo Mancuso secondo cui “Assistenza e ricerca costituiscono la sinergia indispensabile per una sanità di qualità, in grado di abbattere l’emigrazione sanitarie, ed al servizio non solo del capoluogo della Calabria ma dell’intera regione. Sono dell’avviso che la seduta consiliare del 27 aprile, in particolare per questo risultato atteso da più decenni, segni una discontinuità col passato e ci indichi il percorso che la politica deve imboccare per ridare dignità alla sanità pubblica e fiducia ai cittadini”. Conclude Mancuso: “Con un polo sanitario d’eccellenza nell’area centrale della regione si potranno mettere e ulteriormente a valore le potenzialità della ricerca, delle imprese innovative e degli enti di ricerca pubblici e privati e, nello stesso tempo, promuovere opportunità occupazionali. Questo tempo difficile che stiamo vivendo impone a tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di rappresentare i calabresi nell’Istituzione-Regione di andare alla sostanza delle questioni, dimostrando, non a parole ma con le realizzazioni concrete, che le sfide si possono affrontare e vincere”.