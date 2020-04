11 Aprile 2020 22:24

Gli auguri di Pasqua di Jole Santelli: “grazie a tutti i calabresi che stanno dimostrando grande senso di responsabilità in questo periodo difficile”

Non potevano mancare gli auguri del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Sul proprio profilo facebook scrive: “grazie a tutti i calabresi che stanno dimostrando grande senso di responsabilità in questo periodo difficile. Festeggeremo in una maniera insolita, in alcuni casi lontano dai nostri cari, senza i nostri amici, ma facciamolo per loro, facciamolo per noi. Buona Pasqua Calabria”.