“Una gambizzazione a Reggio Calabria non fa notizia”: le scuse e il dietrofront del Tg3 [VIDEO]

22 Aprile 2020 22:11

Il Tg3 è tornato sui propri passi e la redazione ammette l’errore. Il commento del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà

Meglio tardi che mai, anche se la frittata ormai è stata fatta. Il Tg3 ha fatto retromarcia dopo la clamorosa caduta di stile in un servizio del giornalista campano Fabrizio Feo, che esordiva in un filmato con queste parole: “a Napoli, Palermo o Reggio Calabria una gambizzazione non farebbe nemmeno notizia. Ma ad Ostia, sì”, scatenando la reazione del popolo meridionale. Nel corso dell’edizione serale del telegiornale, la redazione ha ammesso le proprie colpe. “Il Tg di Rai3 ha chiesto scusa”, scrive sui social il sindaco Giuseppe Falcomatà. “Spero che adesso trovino il modo di raccontare chi siamo davvero”, ha commentato il primo cittadino reggino. Ecco di seguito il video delle scuse del Tg3.