Atm, il 25 Aprile niente bus a Messina: sarà attiva solo la linea Shuttle

24 Aprile 2020 10:01

Domani a Messina sarà attiva solo la linea Shuttle: ecco gli orari

Per l’imminente festività di domani, 25 Aprile, i commissari liquidatori di Atm Pietro Picciolo, Fabrizio Gemelli e Roberto Aquila e il direttore generale Natale Trischitta, quale misura di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 nella città di Messina, hanno previsto che per il giorno della festa della liberazione, limitatamente alla fascia oraria dalle 06,00 alle 21,00, verrà espletato solo un servizio essenziale con attiva solo la Linea 1 Shuttle. Per effetto della disposizione dell’amministrazione Comunale le altre linee verranno soppresse e gli operatori di esercizio, nelle giornate di venerdì 25 Aprile, verranno collocati in ferie d’ufficio. La linea con partenze dai capolinea di Giampilieri Superiore o Torre Faro, avrà i seguenti orari:07,00; 08,30; 11,00; 12,30; 18,00; 19,30.