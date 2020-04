“Lezioni di Povertà” è il titolo del nuovo libro del taurianovese Antonino Condrò

13 Aprile 2020 16:12

“Lezioni di povertà”, terza fatica letteraria di Antonino Condrò, scrittore taurianovese, noto sul web come Antony Corbara

Terza fatica letteraria di Antonino Condrò, scrittore taurianovese, noto sul web come Antony Corbara. “Lezioni di povertà” è un libro, intenso, coinvolgente, in pieno stile narrativo, racconta la storia di Mario Listretti, (nome di fantasia), operaio che perde il lavoro ed entra nella spirale del gioco d’azzardo. La storia, cui contenuti si rispecchiano nell’attuale depressione economica che investe gran parte dei territori europei, caratterizzata dalla perdita dei valori morali di riferimento, è comunque ambientata in un futuro distopico. “La povertà non è un vizio, ma un vizio può portare alla povertà”; è questa, a nostro avviso, la frase che suggerisce la chiave di lettura del romanzo. L’autore del libro, durante la nostra breve intervista, aggiunge: “La disperazione conduce l’individuo a percorrere strade sconosciute in compagnie di persone con cui, in una vita normale, non avrebbe mai condiviso nulla, nemmeno l’aria del pianeta “. Le opere, di A. Condrò, sono reperibili sul sito: Amazon, libri narrativa.

Biografia

Antonino Condrò , conosciuto nel web come Antony Corbara. Nato l’11 luglio ’63 a Taurianova. Maestro, esperto in tecniche e strategie della comunicazione. Oltre alla passione per la scrittura, dedica un forte impegno alla diffusione del pensiero meridionalista che l’ha reso protagonista di uno scontro pubblico con Vittorio Sgarbi, a Palmi, nell’Agosto del 2014, sulla questione “bronzi no expo”. La prima opera letteraria di Condrò, risale al 2015, dal titolo: “Sugnu ‘i Taurianova” con “Omissis”. In seguito , nel 2017, pubblica: “ Il Cane che non ho!”. “Lezioni di Povertà” è il titolo del suo nuovo Libro.

Il cane che non ho di Antony Condrò

SINOSSI

L’autore, in questo libro, nella parte introduttiva, espone il suo pensiero sul rapporto: Uomo-Cane, evidenziando la progressiva evoluzione dello “status” del cane, nel corso di tempi. L’autore manifesta la propria perplessità sul processo di umanizzazione del cane ma allo stesso tempo riconosce, attraverso il suo racconto, la particolare sensibilità dell’ animale nei rapporti affettivi pari a quelli dell’essere umano. Il libro, sviluppato in tre episodi, racconta di come il destino fa incrociare la vita di tre uomini con quella di altrettanti, indimenticabili, cani.

“Sugnu ‘i Taurianova” con “Omissis”

SINOSSI

Attraverso la narrativa, l’autore espone, prendendo spunto da fatti ed episodi realmente accaduti nella sua città, una rappresentazione “plastica” della condizione socio-polito-culturale del territorio calabrese. Il libro, a carattere biografico, segue una linea cronologica di fatti di cui l’autore stesso è protagonista. Nell’opera sono riportati avvenimenti realmente accaduti. Le riflessioni proposte, tra i paragrafi del libro, mirano a esortare i figli di Calabria, ad assumere un atteggiamento meno vittimista e più reattivo rispetto alla deprimente condizione socio- economica in cui versa, da tempo, la Calabria. Il libro è dedicato a tutti gli uomini e le donne consapevoli del valore culturale dell’appartenenza e dell’identità. Disponibile in due versioni: cartacea e in ebook.