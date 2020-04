Angella: “felice di vedere la Reggina al primo posto. Tifo per il suo ritorno in Serie B”

25 Aprile 2020 11:00

Gabriele Angella ha parlato della sua avventura alla Reggina: nel corso di un’intervista ha svelato di sperare nel suo ritorno in Serie B

L’esperienza alla Reggina di Gabriele Angella è stata breve, ma il difensore si è legato ai colori amaranto. Giunto in riva allo Stretto nel gennaio 2012, durante la sessione invernale di calciomercato, riuscì a collezionare 19 presenze e 1 gol (contro il Crotone). Oggi gioca nel Perugia, ma nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, ha raccontato: “sono cresciuto ad Empoli e sarò sempre grato al club azzurro per quello che ha fatto per me. Come sono contento che sia prima in classifica la Reggina, dove sono stato soltanto sei mesi, ma mi sono trovato alla grande. Tifo per il suo ritorno in B. Devo tanto anche all’Udinese”.