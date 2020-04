L’aneddoto di Adani: “Zanetti andò dalla Reggina per chiedere di allenarsi al Sant’Agata”

24 Aprile 2020 11:27

L’ex difensore dell’Inter ha speso grandi parole per capitan Zanetti: “è un modello”

Quanti aneddoti interessanti vengono fuori nel corso delle dirette Instagram di Christian Vieri. L’ex attaccante della Nazionale Italiana videochiama i suoi ex compagni di squadra, grandi calciatori che hanno fatto la storia del campionato italiano tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Questa volta è stato il turno di Daniele Adani, ex difensore e attuale commentatore tecnico di Sky Sport. Il centrale di Correggio ha raccontato di quando Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter che conquistò il Triplete, andò ad allenarsi al Sant’Agata della Reggina. Ecco le sue parole: “una volta era infortunato, è andato la mattina al centro sportivo degli amaranto per chiedere il permesso di potersi allenare. Ovviamente gli hanno detto di sì, ma per farvi capire che persona modello è. Lui è andato a domandarlo ai ragazzi della foresteria in sala pranzo. L’ha chiesto anche a loro, perché oltre a chiedere il permesso devono accettarlo anche loro”.