Ancora lutti in Casa Unvs

28 Aprile 2020 22:45

Continua il difficile momento per i Veterani dello Sport

Continua il difficile momento per i Veterani dello Sport. A Torino è scomparso l’ex automobilista sportivo Diego Rovatti, mentre la sezione di Pontremoli accusa la perdita di Giancarlo Parodi. Ex presidente onorario, Parodi conquistò importanti allori nelle gare di atletica di fondo e marcia. Asti piange invece Michele Serra, ex presidente della sezione, nonché in evidenza durante la carriera sportiva nel salto con l’asta e la corsa campestre, e considerato per la sua attivissima trafila, una personalità di spicco nell’ambito della provincia piemontese.