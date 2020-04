Allerta Meteo, ciclone sul Tirreno: maltempo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

21 Aprile 2020 15:14

Allerta Meteo, ciclone sul Tirreno: forte maltempo in tutt’Italia, piogge in Calabria e Sicilia

Allerta Meteo – Maltempo sull’Italia con piogge e temporali per via di un ciclone sul Tirreno dopo il bel tempo ed il sole dello scorso fine settimana. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, spiega: “piogge e rovesci irregolari sulla Sicilia, specie in giornata, anche moderati sulla area a Ovest, Trapanese, Palermitano, nubi, ma con rovesci più deboli e localizzati, sui settori alpini e prealpini centro-occidentali, sulla Liguria centrale, sull’Emilia Romagna, sul Nord Appennino e al Sud. Tempo generalmente più asciutto, anche se con nubi irregolari e magari con qualche fenomeno occasionale, sulla Pianura padana, al Nordest, sulle regioni del medio-alto Tirreno in genere, localmente al Sud, tra la Lucania centro meridionale e la Calabria tirrenica. Le temperature sono attese in generale calo, di 2-4°C mediamente, più apprezzabile sul Nord Appennino e localmente sulle aree settentrionali in genere”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: