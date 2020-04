Allerta Meteo, ondata di maltempo sull’Italia: forti piogge in arrivo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

20 Aprile 2020 16:16

Allerta Meteo: dalle scorse ore notturne e ancor più nella mattinata di oggi, si è andata via via intensificando la nuvolosità su tutto il paese, con rovesci diffusi. Forti piogge in arrivo in Calabria e Sicilia

Allerta Meteo – Sono in arrivo delle forti piogge in Calabria e Sicilia. Il caldo intenso di sabato e domenica si è notevolmente affievolito e dalle scorse ore notturne e ancor più nella mattinata di oggi, si è andata via via intensificando la nuvolosità su tutto il paese, con rovesci diffusi. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, spiega: “piogge moderate o in qualche caso deboli verso il resto della Sardegna, la Sicilia settentrionale e orientale, il Veneto e le Alpi e Prealpi orientali con accumuli variabili da qualche mm fino a 15-20 mm. Tempo più asciutto o fenomeni deboli e occasionali su parte del Trevigiano, sulla Venezia Giulia, sul Sudovest Sardegna, Sud Puglia e sulle aree centro occidentali della Sicilia e sulla Calabria. Le temperature sono tutte in generale calo ma, per oggi, in maniera non significativa, eccetto un po’ più evidente al Nord e sul medio-alto Adriatico. Sul basso Tirreno e sulla Sicilia, in presenza di spazi più soleggiati nelle ore centrali, potranno ancora raggiungersi valori intorno ai 26-27°C in pianura, altrove mediamente compresi tra 12 e 20°C”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.