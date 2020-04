20 Aprile 2020 13:20

Borsa abbandonata in strada: scatta l’allarme bomba a Catania

Gli artificieri della Polizia, supportati dai vigili del fuoco, sono intervenuti nel centro del capoluogo etneo per la presenza di un pacco sospetto. Si trattava di una borsa contenente saponi e detersivi dimenticati per strada dal suo acquirente, andato via in autobus nel centralissimo corso Sicilia. Sono quindi stati attivati i protocolli di sicurezza e la zona e’ stata messa in sicurezza. L’area, finito l’allarme, è stata ‘liberata.