Coronavirus Messina, la proposta di Gioveni: “Taglio o riduzione dell’affitto per i commercianti”

7 Aprile 2020 13:57

Messina, il consigliere comunale propone la riduzione o il taglio del canone di affitto per i commercianti che hanno dovuto sospendere l’attività: in cambio l’Amministrazione comunale potrebbe concedere sgravi sull’ Imu

Chiedere ai proprietari dei locali commerciali di ridurre o tagliare il canone di affitto, con l’impegno formale da parte dell’Amministrazione comunale di concedere sgravi sul pagamento dell’Imu o di alcuni tributi. È la proposta del consigliere comunale di Messina Libero Gioveni per sostenere i commercianti che hanno dovuto sospendere l’attività per l’emergenza coronavirus. “La stragrande maggioranza dei commercianti messinesi che in questo periodo hanno dovuto sospendere la loro attività (abbigliamento, intimo, scarpe, parrucchieri, barbieri, estetisti, ristoranti, bar, pizzerie, studi medici, professionali, depositi per imprese, vendita materiali per l’edilizia, ferramente ecc.) si sa, pagano onerosissimi affitti ai proprietari dei locali commerciali dove esercitano, con ulteriore grave danno economico per loro! E’ ovvio che starebbe anche al buon senso dei proprietari venire incontro agli stessi commercianti, ma questa è senza dubbio una facoltà dettata dalla loro sensibilità (che magari non tutti hanno) e non è certamente per loro un obbligo!”- commenta Gioveni.

“L’Amministrazione– ricorda il consigliere comunale- sta ponendo in essere alcune misure pagando gli affitti di marzo, aprile e maggio, ma solo per le famiglie che hanno un regolare contratto di locazione in alloggi privati, ma non ha potuto pensare invece agli affitti dei negozianti! Mi auguro che il sindaco valuti questa proposta e, se occorrerà anche il voto dell’Aula, la porti all’attenzione del Consiglio Comunale“- conclude Gioveni.

Valuta questo articolo