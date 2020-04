Affitti commerciali, grido d’allarme di Confesercenti Messina: “Situazione drammatica, locatori e conduttori dialoghino nell’interesse comune”

21 Aprile 2020 14:10

Il Governo nazionale, ad eccezione di un credito d’imposta del 60% sui canoni di affitto, misura peraltro difficilmente percorribile stante la carenza di liquidità, a tutt’oggi ha fatto poco o nulla per sostenere concretamente le imprese. Confesercenti Messina: “La situazione, già drammatica, rischia di diventare esplosiva”

L’emergenza sanitaria da Covid-19, determinando la chiusura di quasi tutti gli esercizi commerciali, con i conseguenti mancati incassi da parte delle imprese, ha fatto emergere in tutta la sua gravità il problema del pagamento degli affitti dei locali.

Da un lato gli imprenditori, sono stati costretti a chiudere perdendo ogni possibilità di guadagno, dall’altro i proprietari degli immobili commerciali rivendicano comunque la corresponsione dei canoni.

Nonostante le richieste avanzate da Confesercenti a livello nazionale, a tutt’oggi poco o nulla è stato fatto dal Governo nazionale per sostenere concretamente le imprese sotto questo profilo, ad eccezione di un credito d’imposta del 60% sui canoni di affitto, misura peraltro difficilmente percorribile stante la carenza di liquidità.