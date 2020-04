Aeroporto dello Stretto, ENAC assicura: “non chiuderà, è scalo strategico e riaprirà come tutti gli altri appena finirà emergenza”. La frecciata social di Cannizzaro a Falcomatà

8 Aprile 2020 11:46

Aeroporto dello Stretto, interviene il Presidente ENAC che assicura: “lo scalo non chiuderà, è strategico per la mobilità locale e nazionale”

L’Aeroporto di Reggio Calabria non chiuderà: a stroncare il solito vittimismo tipicamente reggino è direttamente il Presidente ENAC, Nicola Zaccheo, che ha inviato una lettera ufficiale in risposta all’on. Francesco Cannizzaro, Deputato di Forza Italia, che si era mosso in silenzio seguendo i canali istituzionali per chiedere delucidazioni rispetto alle polemiche montate nei giorni scorsi in città. A sollevare preoccupazioni sul futuro dell’Aeroporto dello Stretto era stato il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha alimentato una vera e propria psicosi sulla chiusura dello scalo: dopo il suo intervento, infatti, s’è sollevata l’onda di indignazione di sindacati e cittadini preoccupati per il futuro del “Tito Minniti”.

Fatto sta che la chiusura temporanea dell’Aeroporto, decisa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, compagna di partito e amica di Falcomatà, è stata decretata per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, e quindi limitare gli spostamenti ed evitare che si diffonda il contagio dell’infezione. Ma ovviamente quello di Reggio non è l’unico scalo temporaneamente chiuso: da metà marzo hanno chiuso molti altri aeroporti ben più importanti come Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze e Brindisi. Nelle altre città non c’è alcuna polemica e alcun dubbio: gli aeroporti riapriranno non appena l’emergenza sarà finita.

A Reggio Calabria, invece, siamo sempre protagonisti nello scatenare tragedie e stavolta è stato proprio il Sindaco, massima autorità cittadina, ad alimentare paure infondate. Infatti il Presidente ENAC Zaccheo, rispondendo alla richiesta di Cannizzaro, scrive:

Gentile Onorevole Cannizzaro, caro Francesco,

come sai, l’Ente che ho l’onore di presiedere ha disposto le modalità della chiusura temporanea di alcuni scali nazionali in applicazione del decreto ministeriale numero 112 del 12 marzo 2020 con il quale, a seguito dell’emergenza Covid-19, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha limitato l’operatività dell’intero sistema aeroportuale italiano.

Lo scalo “Tito Minniti” di Reggio Calabria rientra tra gli aeroporti che devono limitare la propria operatività ma non ci sono ad oggi elementi per cui si debba pensare che lo scalo reggino non riprenda la sua attività al rientro della situazione emergenziale che stiamo vivendo.

Colgo, infine, l’occasione per evidenziarti che proprio con la ripresa delle attività firmeremo, come già stabilito, la convenzione tra la Regione Calabria, la società di gestione S.A.CAL ed ENAC al fine di far partire gli investimenti stanziati nella Legge di Bilancio 2020 per l’ammodernamento ed il rilancio dell’aeroporto dello Stretto, a dimostrazione di quanto l’Aeroporto dello Stretto sia considerato strategico per la mobilità locale e nazionale.

Un caro saluto

Nicola Zaccheo

Pubblicando la lettera sul proprio profilo facebook, Cannizzaro ha lanciato una velata frecciatina al Sindaco Falcomatà, ribadendo di agire dalle fila della minoranza e scrivendo: “Da Deputato di OPPOSIZIONE, ho interessato direttamente ENAC ottenendo questo impegno ufficiale mentre chi ha governato la Regione, governa Reggio e il Paese da oltre 5 anni, sbraita con dirette social e comunicati stampa senza alcuna soluzione concreta“. Già ieri i consiglieri regionali, metropolitani e comunali del Centro/Destra avevano inviato un durissimo comunicato stampa in cui stigmatizzavano le parole di Falcomatà sull’Aeroporto: “stia zitto, è Sindaco da 6 anni con governi amici a Roma e Catanzaro“.

