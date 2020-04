Aeroporti Calabria: accordo raggiunto tra Sacal ed Uiltrasporti

22 Aprile 2020 16:06

Aeroporti Calabria: si è concluso questo pomeriggio a Lamezia Terme, presso gli Uffici Direzionali Sacal, l’accordo tra S.A.CAL Spa e S.A.CAL. Ground Handling e la UILTrasporti

Si è concluso questo pomeriggio in Lamezia Terme, presso gli Uffici Direzionali Sacal, l’accordo tra S.A.CAL Spa e S.A.CAL. Ground Handling e la UILTrasporti Calabria. Con lo stesso si è disciplinata l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la totalità dei dipendenti della Società di cui 168 lavoratori delle Sacal Spa, suddivisi sulle tre unità produttive aeroportuali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, e 116 dipendenti della controllata Sacal Ground Handling Spa sul solo scalo di Lamezia Terme. Con l’attivazione della CIGS, che decorre dal 21 aprile u.s. ed avrà termine dopo dodici mesi, a tutti i lavoratori del gruppo Sacal, pertanto, sarà garantita la continuità retributiva. Nella circostanza il Presidente De Felice ha affermato che il ricorso alla GIGS si è reso necessario al fine di garantire la continuità aziendale e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali ed ha espresso apprezzamento per la responsabile condivisione della UIL Trasporti, determinante per la definizione dell’intesa.