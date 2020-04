25 aprile: Pugliese (Conad), ‘non collaboreremo con onlus Milano’

25 Aprile 2020 21:14

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – “I valori del 25 aprile sono gli stessi su cui è stata fondata Conad. Ribadisco che la Onlus a Milano è stata indicata da un amministratore locale. Verificato il nostro Codice Etico confermo che non possiamo collaborare con loro”. Lo scrive su Twitter l’amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, dopo le polemiche per una raccolta fondi in due supermercati del gruppo a Milano: i soldi in beneficenza erano destinati alla onlus Bran.Co. fondata da Lealtà e Azione. In giornata anche Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana era intervenuto sul tema, chiedendo ai dirigenti di Conad di prendere “tutti i provvedimenti necessari per riaffermare quei valori di antifascismo che sono la storia e il presente del mondo cooperativo italiano”.