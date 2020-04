25 aprile: Faraone, ‘Meloni interviene su tutto ma muta su Liberazione’

25 Aprile 2020 21:02

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Interviene su tutto, chiede alla Rai di compensare quando qualcuno la critica. Oggi non ha trovato le parole. La parola Liberazione è come la parola ‘scusa’ per Fonzie, non riesce a pronunciarla. Il suo silenzio, come cantava De Gregori, un fortissimo ‘rumore di niente’ #25aprile”. Lo scrive su twitter il capogruppo dei senatori di Iv, Davide Faraone.