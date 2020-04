25 aprile: Ciriani (Fdi), ‘interrogazione a Lamorgese su manifestazione di oggi’

25 Aprile 2020 20:46

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – ‘Per i soliti militanti antifascisti, centri sociali il 25 aprile ci si può liberamente riunire. Si può sfacciatamente violare le leggi, tanto queste valgono soltanto per gli altri. Neppure un drone, un poliziotto o un vigile in servizio oggi a Roma? Lo chiederò subito in un’interrogazione al ministro dell’Interno Lamorgese”. Lo annuncia il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.