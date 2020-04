25 aprile: Bernini, ‘in strada a via del Pratello a Bologna, regole uguali per tutti ‘

25 Aprile 2020 18:39

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – ‘Apprendo con grande stupore di quanto avvenuto questa mattina in via del Pratello durante le celebrazioni del 25 aprile. Nonostante le disposizioni chiarissime delle Autorità, decine di persone si sono assembrate nella zona, senza nemmeno rispettare le distanze di sicurezza”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“Ciò che è ancor più intollerabile è il fatto che il presidente di quartiere, Lorenzo Cipriani, data l’alta partecipazione, abbia deciso di tenere anche un pubblico discorso, prolungando dunque la presenza delle persone in strada”.

“Auspico che le Istituzioni assumano un atteggiamento fermo di condanna per quanto accaduto: i cittadini, da settimane, sono chiamati a sacrifici enormi e non si può lasciar passare il messaggio che, in questo frangente, in fondo, si possa anche chiudere un occhio. Le regole devono valere sempre e per tutti. Ringrazio le Forze dell’Ordine intervenute per richiamare tutti all’ordine e al rispetto delle norme”.