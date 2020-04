25 aprile: a Milano cerimonia con sindaco a Palazzo Marino

21 Aprile 2020 18:41

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala parteciperà alla cerimonia di celebrazione del 25 aprile, Festa della Liberazione, che si terrà sabato a Palazzo Marino alle ore 12. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Milano.

I giornalisti che desiderano seguire la cerimonia a Palazzo Marino dovranno presentarsi alle 11.30 e attenersi alle seguenti modalità: partecipazione di un solo giornalista per testata; rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro; uso della mascherina.

Per agevolare il lavoro di tutti si prega ai giornalisti di accreditarsi (segnalando nome, cognome e numero di cellulare) entro e non oltre le ore 13 di venerdì 24 aprile scrivendo a comunicazione.ufficiostampa@comune.milano.it