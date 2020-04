168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, l’ex presidente del Parco dei Nebrodi: “Vicinanza e gratitudine”

10 Aprile 2020 13:31

Il messaggio dell’ex presidente del Parco dei Nebrodi: “Grazie alle donne e agli uomini della Polizia per la loro professionalità e per il loro sacrificio”

“In occasione dell’anniversario dei 168 anni della nascita della Polizia di Stato, la vicinanza e la gratitudine sono sentimenti che ci sentiamo di rassegnare soprattutto in questo particolare e drammatico momento che sta vivendo il nostro Paese, ringraziando le donne e gli uomini della Polizia di Stato per la loro professionalità e per il loro sacrificio. Stanno svolgendo il loro compito, anche rischiando il contagio, garantendo sicurezza, legalità e rispetto delle regole“. Lo dice Giuseppe Antoci, Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi sfuggito ad un agguato mafioso proprio grazie all’intervento della scorta della Polizia di Stato.