1° Maggio: iniziativa in diretta Facebook e YouTube promossa da Articolo Uno Reggio Calabria

30 Aprile 2020 22:29

Reggio Calabria: domani 1° Maggio si svolgerà in diretta Facebook e YouTube l’iniziativa “Il lavoro di oggi, i diritti di sempre” promossa da Articolo Uno

Venerdì 1 Maggio per la decorrenza della Festa dei Lavoratori si svolgerà in diretta Facebook e YouTube l’iniziativa “Il lavoro di oggi, i diritti di sempre” promossa da Articolo Uno Reggio Calabria, a cui parteciperanno diversi ospiti. Tra i relatori il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, il Deputato calabrese Nico Stumpo e l’ex Segretario Generale della Cgil ed oggi Deputato Guglielmo Epifani. Interverranno diversi, sindacalisti di diverse regioni d’Italia, amministratori ed altri ospiti. L’iniziativa sarà in diretta sulla pagina Facebook di Alex Tripodi, di Articolo Uno Reggio Calabria e sul canale YouTube di Articolo Uno.