Wwf, torna in Sicilia l’aquila Lolla: è una delle 28 aquile di Bonelli “marcate”

13 Marzo 2020 18:01

Wwf, è tornata dalla Sicilia l’aquila Lolla: fa parte degli esemplari di Bonelli “marcate” grazie al Progetto Life cofinanziato dalla UE

E’ tornata a casa Lolla, la giovane Aquila di Bonelli che si era spostata in Calabria durante la prima fase della sua dispersione a fine luglio dello scorso anno. Il 10 marzo, dopo aver trascorso 7 mesi sulla penisola, soprattutto nelle vallate della provincia di Crotone, l’esemplare ha deciso di rientrare in Sicilia. La comunicazione arriva dal Wwf: “questo dato è rilevante ai fini della conoscenza della popolazione siciliana di questa specie, perché si tratta dell’unica popolazione nidificante in Italia, e questo potrebbe consentire il ritorno naturale del rapace anche nelle altre regioni italiane in cui è estinta da tempo a causa dell’uomo”. L’evento, si legge nella nota del Wwf, dimostra anche quanto risulti idonea la Sicilia, ricca di ambienti capaci di garantire il successo riproduttivo delle coppie di questo splendido rapace.

