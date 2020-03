“Virus del buco del ****, non succederà niente. Il Governo doveva potenziare gli ospedali, non chiudere i ristoranti”: Sgarbi si sfoga, il web si schiera contro

10 Marzo 2020 13:22

Vittorio Sgarbi non le manda a dire al governo dopo le ultime decisioni sul coronavirus: il mondo del web però si schiera contro e nasce la polemica

Quando parla Vittorio Sgarbi… apriti cielo! E’ impazzita sui social la polemica contro il deputato e critico d’arte, che nelle ultime ore ha pubblicato su Facebook diversi video in cui attenua la gravità del pericolo contagio da coronavirus. “Il virus del buco del c…. Vi spiego perché”, titola una delle clip postate sulla bacheca dove lancia pesanti attacchi nei confronti degli esperti che in questi giorni si stanno battendo per far capire agli italiani l’importanza di restare a casa. Sgarbi sostiene a torto che si tratti solo di “un’influenza”: “Chi ca*** è Burioni?. Chi ca*** è Pregliasco?”, “non credo al coronavirus, ci deve essere qualche cosa dietro, non possiamo cambiare la nostra vita per qualcuno a cui è venuto il raffreddore”. Questa mattina Sgarbi ha poi pubblicato un nuovo video, è chiara la sua posizione contro le decisioni del governo: “siamo immersi da sempre in batteri e virus, non per questo dobbiamo fermarci. Il coronavirus va sdrammatizzato e le figure di Zingaretti, del presidente della regione Piemonte o dell’assessore in Emilia Romagna che è guarito, confermano che c’è una dimensione positiva dell’evoluzione. Essere positivi non è certezza di morte, alla fine guarisci ed esci. Il tema è legata alla questione sanitaria generale: i posti letto non bastano e non si può mettere in terapia intensiva chiunque lo chieda. La soluzione è potenziare gli ospedali, non chiudere i ristoranti e alberghi depotenziando le attività economiche. Questa decisione porterà più morti del coronavirus stesso. Basta girare per Roma e vedere che tutti gli hotel non hanno più personale, sono stati tutti licenziati. Chi aveva un contratto a tempo, ora resterà a casa senza un euro per comprarsi da mangiare. A questo punto la morte sarà di fame e non di virus”.

Le parole di Sgarbi hanno scatenato subito le polemiche, con molti utenti che tra i commenti hanno preso le distanze da lui. “Sminuisce la gravità del coronavirus, definendolo un non pericolo e paragonandolo ad una semplice influenza. Invita implicitamente la popolazione a disattendere le ordinanze ministeriali che impongono regole tassative a cui attenersi per evitare il diffondersi del virus e il non rispetto delle zone rosse”. Lo ha scritto in una nota Lucia Coppola, portavoce dei Verdi del Trentino.

