2 Marzo 2020 15:26

Il giornalista di origini reggine, Vincenzo Mollica, ospite di Mara Venier durante “Domenica In” si emoziona nel sentire l’omaggio di numerosi vip

La trasmissione domenicale della Rai, “Domenica In”, ha aperto la trasmissione con un’intervista al giornalista, di origini reggine (è originario di Brizzano Zeffirio), Vincenzo Mollica, in pensione dal 29 febbraio, dopo 40 anni di attività. Per l’occasione, è andato in onda un filmato in cui Laura Pausini, Renzo Arbore, Raffaella Carrà, Sabrina Ferilli, Gianna Nannini e Luciano Ligabue hanno voluto omaggiare il noto giornalista che non ha nascosto la grande emozione.

Valuta questo articolo