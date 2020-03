6 Marzo 2020 22:34

Villa San Giovanni: al Teatro Primo lo spettacolo Edace che nasce dalle musiche della cantattrice Erica Filocamo e dai testi di Domenico Loddo, per la regia teatrale di Christian Parisi

In scena il 21 marzo prossimo al Teatro Primo di Villa San Giovanni, Edace, lo spettacolo che nasce dalle musiche della cantautrice Erica Filocamo e dai testi di Domenico Loddo, per la regia teatrale di Christian Parisi. Lo spettacolo è un continuo gioco di specchi che incanta e lascia fino alla fine il dubbio su chi sia la protagonista, Edace, e su chi siamo noi stessi. Parole e musica, emozioni e sentimenti che si inseguono su un palco a caccia di altri “io”, di altri “noi” che emergono improvvisamente da dietro la curva di un ricordo o da un’evoluzione inattesa del nostro essere.

Chi è Edace? Chi è la protagonista dell’album e dello spettacolo teatrale della cantattrice Erica Filocamo? Edace è, come lei stessa dice in un passaggio del testo di Domenico Loddo, naufraga del tempo, come tutti, ma con i polmoni che cercano ancora la feroce meraviglia dell’esistenza. La presenza scenica cavalca le suggestioni della musica che, a sua volta, si nutre della scena in un continuo gioco di specchi che incanta e lascia fino alla fine il dubbio su chi sia la protagonista, Edace, e su chi siamo noi stessi.

