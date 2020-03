Vibo Valentia: partono i lavori di smantellamento dei silos [FOTO]

12 Marzo 2020 14:35

Iniziata la demolizione dei sette silos presenti da circa quattro decenni sulla Banchina Bengasi del Porto di Vibo Valentia Marina

E’ iniziata la demolizione dei sette silos presenti da circa quattro decenni sulla Banchina Bengasi del Porto di Vibo Valentia Marina.

La Capitaneria di porto ha intimato ai concessionari il ripristino dei luoghi, rilasciando a tal fine la propria autorizzazione ad operare alle imprese specializzate affidatarie dei lavori, che consisteranno nel taglio in quota delle strutture (i silos sono alti circa 25 metri) e nel posizionamento degli stessi sulla banchina, per il successivo trasporto al di fuori del porto. Le operazioni sono state regolamentate da apposita ordinanza, emanata dalla Capitaneria per evitare ogni possibile interferenza con lo svolgimento delle varie attività portuali e garantire così la sicurezza di persone e cose. I silos garantivano lo stoccaggio di granaglie trasportate da navi che in passato facevano rotta verso il porto di Vibo, traffico che, però, non veniva più svolto ormai da diverso tempo. L’area su cui tali strutture sono, ancora per pochi giorni, presenti, sarà invece destinata ad altri utilizzi commerciali connessi con i traffici attualmente presenti o in procinto di essere avviati nel porto, anche in funzione delle determinazioni che la Capitaneria assumerà e relative alla destinazione d’uso delle banchine portuali, sempre con l’obiettivo di perseguire al meglio la funzionalità del porto cittadino.

