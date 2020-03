Viabilità a Torre Faro, commercianti sul piede di guerra: “inopportune le iniziative dei Grilli dello Stretto, M5S e Comitato civico Messina Nord”

3 Marzo 2020 10:10

Il presidente dell’Associazione commercianti di Torre Faro chiede un incontro con il vicesindaco di Messina e l’assessore Musolino

Sulla viabilità a Torre Faro, il presidente dell’Associazione commercianti Sacha Cardile prende le distanze dalle iniziative intraprese dal Comitato civico Messina Nord, dal M5S e dai Grilli dello Stretto.

L’associazione- dichiara Cardile- “ritiene inopportuno l’operato di tutti i gruppi, in quanto nessuno di loro prima di intraprendere atti di indirizzo, proposte o modifiche per la viabilità all’interno del paese ha interpellato i diretti interessati. Domenica- racconta ancora Cardile- all’incontro organizzato del M5S, una nostra delegazione ha fatto notare ai presenti le vere difficoltà dei commercianti locali nella stagione estiva“.

Per Cardile le proposte avanzate finora appaiono solo come “pubblicità al partito”, in quanto “erano presenti consiglieri comunali e di altre municipalità (assenti tutti i consiglieri del 6 quartiere) e tecnici che “non conoscono la toponomastica del paese, ma sono già pronti a realizzare le ztl”. I commercianti chiedono al vicesindaco Mondello e all Ass. Musolino un incontro per conoscere i propositi dell’amministrazione al riguardo e presentare proposte ed eventuali modifiche al Pgtu.

